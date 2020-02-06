{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Красноярске осудили шесть человек за беспорядки в центре временного содержания мигрантов

Они получили от 4 до 9 лет колонии

КРАСНОЯРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Судебная коллегия Красноярского краевого суда приговорила шестерых участников массовых беспорядков в центре временного содержания иностранных граждан в 2018 году на срок от 4 до 9 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Вынесен приговор шести гражданам, обвиняемым по ст. 212 УК РФ ("Массовые беспорядки"). Пятеро обвиняемых не имеют гражданства, один - гражданин Таджикистана. Двух из обвиняемых за нарушение порядка в суде коллегия удалила из зала заседания. Участники и организаторы беспорядков получили от 4 до 9 лет колонии", - сообщили в суде.

Осужденные 3 февраля 2018 года устроили массовые беспорядки в центре временного содержания иностранных граждан в Красноярске, в котором тогда находились 94 человека. По информации пресс-службы, устроившие беспорядки забаррикадировались в трех помещениях, подожгли матрасы, сорвали камеры наблюдения и нанесли себе раны. Они требовали послаблений в режиме содержания и ускорения своей депортации. Беспорядки были подавлены с участием спецподразделений УВД.

В краевом суде пояснили ТАСС, что приговор в законную силу еще не вступил.

Теги
РоссияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
Суд отказался рассмотреть жалобу экс-главы СК по КЧР на отказ допросить его подчиненных
Адвокаты Казбека Булатова намерены напрямую обратиться к председателю Верховного суда России и в Общественный совет при президенте РФ с просьбой разобраться в ситуации и принять соответствующие меры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС