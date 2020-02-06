В Красноярске осудили шесть человек за беспорядки в центре временного содержания мигрантов

КРАСНОЯРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Судебная коллегия Красноярского краевого суда приговорила шестерых участников массовых беспорядков в центре временного содержания иностранных граждан в 2018 году на срок от 4 до 9 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Вынесен приговор шести гражданам, обвиняемым по ст. 212 УК РФ ("Массовые беспорядки"). Пятеро обвиняемых не имеют гражданства, один - гражданин Таджикистана. Двух из обвиняемых за нарушение порядка в суде коллегия удалила из зала заседания. Участники и организаторы беспорядков получили от 4 до 9 лет колонии", - сообщили в суде.

Осужденные 3 февраля 2018 года устроили массовые беспорядки в центре временного содержания иностранных граждан в Красноярске, в котором тогда находились 94 человека. По информации пресс-службы, устроившие беспорядки забаррикадировались в трех помещениях, подожгли матрасы, сорвали камеры наблюдения и нанесли себе раны. Они требовали послаблений в режиме содержания и ускорения своей депортации. Беспорядки были подавлены с участием спецподразделений УВД.

В краевом суде пояснили ТАСС, что приговор в законную силу еще не вступил.