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СК Приморья не комментирует информацию о задержании полицейского по делу об убийстве

Ранее в федеральных и региональных СМИ появилась информация о задержании начальника уголовного розыска Хасанского района Приморья по подозрению в убийстве члена местного казачьего объединения

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Приморскому краю в интересах следствия не комментирует информацию о задержании начальника уголовного розыска ОСВД Хасанского района края по делу об убийстве казака, о котором сообщили СМИ. Об этом ТАСС заявила старший помощник руководителя регионального управления СК Аврора Римская.

Ранее несколько федеральных и региональных СМИ со ссылкой на источники сообщили о задержании начальника уголовного розыска Хасанского района Приморья по подозрению в убийстве члена местного казачьего объединения.

"В настоящее время расследование дела продолжается. Его ход и появившиеся сообщения о задержаниях мы не комментируем в интересах следствия", - заявила представитель СК.

В конце ноября 2019 года следственные органы СК по Приморскому краю возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в поселке Барабаш в Хасанском районе края. Как пояснил ТАСС атаман приморского казачьего отдела Уссурийского казачьего войска Игорь Доценко, погибший Игорь Богатырев был одним из руководителей местной казачьей организации, которая не входила в список казачьих обществ министерства юстиции.

Ранее Богатырев привлекался к уголовной ответственности за вымогательство и имел условный срок. Как было установлено в суде, он и его сообщник узнали о долге в 140 тыс. рублей владельца одной из местных турбаз перед третьим лицом и решили под этим предлогом забрать деньги у потерпевшего. Несколько раз злоумышленники приходили к нему, требовали деньги и, получая небольшую сумму, уходили, а однажды избили потерпевшего. Решением Хасанского районного суда Богатырев был приговорен к трем годам лишения свободы условно, так как признал свою вину и возместил ущерб.

Теги
РоссияПриморский край
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