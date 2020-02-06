Суд отказался рассмотреть жалобу экс-главы СК по КЧР на отказ допросить его подчиненных

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отказался рассмотреть жалобу стороны защиты бывшего врио главы СК РФ по Карачаево-Черкесии генерал-майора юстиции Казбека Булатова на отказ следствия допросить его бывших подчиненных, несмотря на то, что суд высшей инстанции ранее обязал принять решение по жалобе. Об этом в четверг ТАСС сообщил адвокат Руслан Соловьев.

"15 января 2020 года Московский городской суд обязал Басманный районный суд города Москвы рассмотреть жалобы адвокатов, направив их в суд первой инстанции со стадии принятия жалоб к производству. Однако судья Басманного суда Наталья Дударь повторно отказала в принятии жалоб защитников "в связи с отсутствием предмета обжалования", - сказал Соловьев.

По словам адвоката, сторона защиты Булатова будет вынуждена напрямую обратиться к председателю Верховного суда России, в Высшую квалификационную коллегию судей и Общественный совет при президенте РФ с просьбой разобраться в ситуации и принять меры в пределах их компетенции. "Особо хочется подчеркнуть, что 3 февраля 2020 года Московский городской суд отменил постановление Басманного районного суда Москвы о продлении Булатову меры пресечения в виде заключения под стражу и обязал Басманный суд рассмотреть повторно вопрос обоснованности нахождения его в СИЗО. Ситуация, по нашему мнению, направлена опять же на будущее неисполнение решения Мосгорсуда относительного и данного вопроса", - отметил Соловьев.

В свою очередь другой адвокат Булатова Александр Самухов напомнил, что следователь не удовлетворил ни одно ходатайство относительно допросов высокопоставленных лиц центрального аппарата Следственного комитета России по необоснованным причинам. "Данные действия следователя обжалуются в Басманном суде - суд отказывает в принятии жалоб. Мосгорсуд, рассматривая жалобы адвокатов, указывает на незаконность решений Басманного суда, обязывая суд рассмотреть жалобы. Но вопреки всему Басманный суд не исполняет решения вышестоящей судебной инстанции, осуществляющей судебный контроль", - добавил защитник.

Ранее защита попросила следователя, который ведет это дело, допросить бывших подчиненных Булатова - руководителей подразделений регионального СК - в качестве свидетелей. Однако следователь отказал адвокатам в этом ходатайстве.

Булатов, бывший глава Центра противодействия экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии Тимур Бетуганов, а также сотрудник СК по республике Андрей Филиппов были задержаны после ареста экс-сенатора от республики Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. По версии следствия, Булатов, Филиппов и Бетуганов, находясь в дружеских отношениях с Арашуковыми, помогали им избежать уголовной ответственности за тяжкие преступления. Все они обвиняются по ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий").