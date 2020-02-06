В Москве арестовали одного из участников нападения и хищения 4,5 млн рублей на заправке

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала одного из подозреваемых в разбойном нападении во время конфликта на заправке в Москве и хищении 4,5 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, на заправке одному из водителей перекрыл дорогу внедорожник черного цвета, из которого вышли четверо неизвестных в масках. Они разбили топором боковые стекла машины потерпевшего, несколько раз выстрелили из пистолета, а затем, избив водителя, отобрали у него сумку, в которой находилось 4,5 млн рублей, и скрылись. Полиция установила, что нападавшие бросили иномарку на улице Введенского, переоделись и уехали на такси.

Возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего"). "В настоящее время по подозрению в совершении указанного преступления задержан гражданин одного из государств Центральной Азии. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для задержания всех участников преступления, добавила представитель МВД.