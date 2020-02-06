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Суд в Приморье оштрафовал стивидора за загрязнение воздуха в порту на 500 тыс. рублей

Деятельность компании "Порт Вера" может быть приостановлена в судебном порядке, если в течение года будут выявлены повторные нарушения

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /ТАСС/. Суд в Приморском крае оштрафовал на 500 тыс. рублей стивидорную компанию "Порт Вера" за нарушение экологических норм в Шкотовском районе, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Надзорно-контрольные ведомства завершили проверку соблюдения экологических норм стивидорной компанией ООО "Порт Вера", работающей в Шкотовском районе Приморья. Сумма штрафов уже превысила полмиллиона рублей", - говорится в сообщении.

Поводом для проверки стивидора послужили обращения жителей края в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья. Специалисты взяли пробы воды и воздуха в районе угольного терминала. Выявлены нарушения технологической карты погрузки угля и отступления от требований проектной документации.

По словам представителя прокуратуры, по итогам проверки "составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 8.4, 8.45 КоАП РФ", а также вынесено постановление о назначении штрафа на сумму 500 тыс. рублей в соответствии со ст. 8.45 КоАП РФ ("Невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов, расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения"). "При этом компания обязана привести свои производственные мощности в соответствие с экологическим законодательством, в противном случае, при повторном выявлении в течение года нарушений, ее деятельность может быть приостановлена в судебном порядке", - цитирует его пресс-служба.

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью в Приморье обсуждается несколько лет, в 2017 году она особенно обострилась. Тогда через порты Приморья резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, и из-за открытой перевалки угольная пыль разносилась по окрестностям, что вызывало жалобы местных жителей. Эту тему поднял во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным житель Находки.

По данным правительства края, в настоящее время стивидорные компании региона выполняют план по модернизации своих производств - устанавливают снегогенераторные пушки, закрытые вагоноопрокидыватели, очистные сооружения для сточных вод. Всего выполнено мероприятий более чем на 2,6 млрд рублей.

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