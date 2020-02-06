В Иерусалиме 12 солдат пострадали при ДТП

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 февраля. /ТАСС/. При наезде автомобиля на пешеходов в Иерусалиме в четверг пострадали 12 израильских военнослужащих, происшествие расследуется как теракт. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ночью в Иерусалиме была совершена террористическая атака с использованием автомобиля в качестве тарана. Один солдат получил тяжелые ранения, у остальных легкие травмы. Все пострадавшие направлены в больницы для лечения", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что "во время инцидента террорист разогнался на автомобиле и наехал на военнослужащих в Иерусалиме". "Инцидент расследуется, в настоящее время ведется поиск террориста", - добавили израильские военные.