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Жесткая посадка самолета в Стамбуле

Жесткая посадка самолета в аэропорту Стамбула. Главное

© AP Photo/Emrah Gurel

Boeing 737-800 турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines 5 февраля совершил жесткую посадку в аэропорту имени Сабихи Гекчен. В результате погибли три человека.

  • Boeing 737-800 совершал полет из Измира в Стамбул.
  • Самолет с высоты 30 метров упал на взлетно-посадочную полосу и выкатился за ее пределы.
  • Он загорелся и разрушился на три части.
  • На борту находились 183 человека, включая шесть членов экипажа.
  • Погибли три человека, еще 179 пострадали.
  • В генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили, что россиян, по предварительным данным, на борту не было.
  • Причиной произошедшего называют плохие погодные условия.
  • Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося.
Теги
ТурцияЖесткая посадка самолета в Стамбуле
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