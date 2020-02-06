Жесткая посадка самолета в аэропорту Стамбула. Главное

Boeing 737-800 турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines 5 февраля совершил жесткую посадку в аэропорту имени Сабихи Гекчен. В результате погибли три человека.
- Boeing 737-800 совершал полет из Измира в Стамбул.
- Самолет с высоты 30 метров упал на взлетно-посадочную полосу и выкатился за ее пределы.
- Он загорелся и разрушился на три части.
- На борту находились 183 человека, включая шесть членов экипажа.
- Погибли три человека, еще 179 пострадали.
- В генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили, что россиян, по предварительным данным, на борту не было.
- Причиной произошедшего называют плохие погодные условия.
- Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося.