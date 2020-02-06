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Полиция Приморья опровергла задержание начальника районного угрозыска по делу об убийстве

По данным пресс-служб ведомства, в настоящее время полицейский находится в очередном отпуске

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /ТАСС/. Управление МВД России по Приморскому краю опровергло информацию о задержании начальника уголовного розыска ОМВД Хасанского района края по делу об убийстве казака. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства в четверг.

Ранее несколько федеральных и региональных СМИ со ссылкой на источники сообщили о задержании начальника уголовного розыска Хасанского района Приморья по подозрению в убийстве члена местного казачьего объединения.

"В ряде СМИ размещена информация о якобы имевшем место задержании начальника ОУР ОМВД России по Хасанскому району. Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю официально сообщает, что задержания вышеуказанного сотрудника не производилось. В настоящий момент полицейский находится в очередном отпуске", - говорится в сообщении ведомства.

Опровержение информации о задержании опубликовано также на сайте краевого управления СК РФ по Приморью. "Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю заявляет о том, что распространенные в СМИ сведения о задержании начальника уголовного розыска ОМВД по Хасанскому району по подозрению в совершении особо тяжкого преступления против личности не соответствует действительности", - отмечается в сообщении.

В конце ноября 2019 года следственные органы СК по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в поселке Барабаш в Хасанском районе. Как пояснил ТАСС атаман приморского казачьего отдела Уссурийского казачьего войска Игорь Доценко, был убит Игорь Богатырев - один из руководителей местной казачьей организации, которая не входила в список казачьих обществ Минюста.

Ранее Игорь Богатырев привлекался к уголовной ответственности за вымогательство и имел условный срок. Как было установлено в суде, он и его сообщник узнали о долге в 140 тыс. рублей владельца одной из местных турбаз перед третьим лицом и решили под этим предлогом забрать у него деньги. Несколько раз злоумышленники являлись к нему, требовали деньги и, получив небольшую сумму, уходили, а однажды избили потерпевшего. Решением Хасанского районного суда Игорь Богатырев был приговорен к трем годам лишения свободы условно, так как признал свою вину и возместил ущерб.

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РоссияПриморский край
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