{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве мошенница похитила у женщины 1,8 млн рублей, обещая снять порчу и вернуть мужа

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Мошенница в Москве похитила у женщины 1,8 млн рублей, обещая снять порчу и вернуть мужа. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Как отметили в главке, в полицию поступило заявление от женщины 1967 года рождения с просьбой привлечь к ответственности мошенницу, которая завладела ее деньгами. "Установлено, что неизвестная в ходе телефонных разговоров с женщиной, введя в заблуждение заявительницу относительно снятия порчи и возвращения мужа, посредством переводов на указанную ей банковскую карту получила денежные средства в сумме 1,8 млн рублей, но взятые на себя обязательства не выполнила", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В генконсульстве РФ сообщили, что россияне не пострадали в аварии с поездом в Италии
Скоростной поезд сошел с рельсов, вследствие чего два человека погибли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС