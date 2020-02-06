В Москве мошенница похитила у женщины 1,8 млн рублей, обещая снять порчу и вернуть мужа

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Мошенница в Москве похитила у женщины 1,8 млн рублей, обещая снять порчу и вернуть мужа. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Как отметили в главке, в полицию поступило заявление от женщины 1967 года рождения с просьбой привлечь к ответственности мошенницу, которая завладела ее деньгами. "Установлено, что неизвестная в ходе телефонных разговоров с женщиной, введя в заблуждение заявительницу относительно снятия порчи и возвращения мужа, посредством переводов на указанную ей банковскую карту получила денежные средства в сумме 1,8 млн рублей, но взятые на себя обязательства не выполнила", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).