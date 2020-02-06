Жителя Бурятии приговорили к лишению свободы на 3,7 года за истязания дочери

ТАСС, 6 февраля. Суд в Республике Бурятия признал местного жителя виновным в истязании своей несовершеннолетней дочери и приговорил к лишению свободы на 3 года и 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

"Собранные Мухоршибирским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора 33-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "г" части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание заведомо несовершеннолетней, находящейся в беспомощном состоянии"), - говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

По данным следствия, мужчина регулярно наносил побои малолетней дочери за мелкие повинности, причинял физические и психические страдания. Следы побоев заметили одноклассники и работники школы, после чего обратились в правоохранительные органы.