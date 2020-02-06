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В Пермском крае обнаружили труп мужчины на качелях

Подозреваемого в убийстве задержали

ПЕРМЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после убийства мужчины в городе Чернушка Пермского края, его труп был обнаружен на детских качелях. Об этом в четверг сообщается на сайте Следственного управления СК России по региону.

"Во время ссоры, возникшей в ходе совместного распития алкогольных напитков на почве личных неприязненных отношений, подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов кулаками по голове. От полученных тяжелых травм мужчина скончался. С целью скрыть следы совершенного преступления, подозреваемый вынес тело потерпевшего из квартиры и поместил на качели на детской площадке, а сам скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего"), - сказано в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел в конце января. По подозрению в убийстве следователи задержали 40-летнего мужчину, который ранее был неоднократно судим. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

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РоссияПермский край
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