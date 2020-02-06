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Обновлено 

На севере Италии скоростной поезд сошел с рельсов

Два человека погибли, около 30 пострадали

РИМ, 6 февраля. /ТАСС/. Скоростной поезд "Фреччаросса", следовавший по маршруту Милан - Болонья, сошел в четверг утром с рельсов в провинции Лоди, в результате погибли два человека, один из них - машинист. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

По данным издания, около 30 пострадали. Как уточняет агентство ANSA со ссылкой на работающих на месте происшествия спасателей, обнаружено тело второго погибшего, речь идет о работнике железных дорог.

Причина аварии пока не известна. Как уточняет газета, опрокинулись локомотив и два вагона.

В компании "Сеть итальянских железных дорог" (RFI) отметили, что движение поездов по железнодорожной линии приостановлено, ожидаются задержки до 1 часа.

Как сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Милане, диппредставительство уже связалось с итальянскими компетентными органами и выясняет, есть ли среди пассажиров россияне.

В новость были внесены изменения (10:04 мск) — обновлено число жертв, добавлены подробности.

Теги
Италия
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В генконсульстве РФ сообщили, что россияне не пострадали в аварии с поездом в Италии
Скоростной поезд сошел с рельсов, вследствие чего два человека погибли
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