На севере Италии скоростной поезд сошел с рельсов

РИМ, 6 февраля. /ТАСС/. Скоростной поезд "Фреччаросса", следовавший по маршруту Милан - Болонья, сошел в четверг утром с рельсов в провинции Лоди, в результате погибли два человека, один из них - машинист. Об этом сообщила газета Corriere della Sera .

По данным издания, около 30 пострадали. Как уточняет агентство ANSA со ссылкой на работающих на месте происшествия спасателей, обнаружено тело второго погибшего, речь идет о работнике железных дорог.

Причина аварии пока не известна. Как уточняет газета, опрокинулись локомотив и два вагона.

В компании "Сеть итальянских железных дорог" (RFI) отметили, что движение поездов по железнодорожной линии приостановлено, ожидаются задержки до 1 часа.

Как сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Милане, диппредставительство уже связалось с итальянскими компетентными органами и выясняет, есть ли среди пассажиров россияне.

В новость были внесены изменения (10:04 мск) — обновлено число жертв, добавлены подробности.