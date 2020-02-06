В Петербурге вновь "заминированы" два районных суда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Анонимный злоумышленник в четверг утром вновь разослал в суды Санкт-Петербурга сообщения о том, что они якобы заминированы. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, в настоящее время людей эвакуируют из двух судов.

"Петродворцовый и Октябрьский районные суды эвакуируются", - говорится в сообщении.

С конца ноября 2019 года неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, ТЦ, магазинах и вузах в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".