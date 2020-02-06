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Таможенники Башкирии пресекли попытку незаконного ввоза в РФ бриллианта за 1 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 6 февраля. Житель Уфы пытался незаконного провезти в Россию бриллиант стоимостью 1 млн рублей. Факт контрабандного ввоза выявили сотрудники Башкортостанской таможни, сообщили в четверг журналистам в Приволжской транспортной прокуратуре.

"Башкортостанской таможней в отношении жителя города Уфы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ по факту незаконного ввоза на территорию Российской Федерации бриллианта... стоимостью свыше 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Драгоценный камень весом в 2,27 карата уфимец пытался провести в Россию для его дальнейшей продажи.

Как отмечается в прокуратуре, расследование дела о контрабанде взято на особый контроль.

Теги
РоссияБашкортостан
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