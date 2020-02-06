Суд отменил решение об освобождении от наказания фигурантов дела о похищении Авраама Руссо

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Московский городской суд отменил постановление Пресненского суда об освобождении от наказания фигурантов уголовного дела о похищении в 2004 году певца Авраама Руссо: племянника бизнесмена Тельмана Исмаилова Заура Марданова, телохранителя Владимира Гусакова и бизнесмена Эльяра Дамирова. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда, дело возвращено на новое рассмотрение в районный суд.

"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда отменено постановление Пресненского районного суда Москвы, в связи с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства уголовное дело возвращено на новое судебное рассмотрение в тот же суд. Таким образом, апелляционное представление прокурора и апелляционная жалоба потерпевшего удовлетворены, апелляционные жалобы адвокатов в защиту обвиняемых Марданова З.Р., Дамирова Э.А., Гусакова В.Н. оставлены без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.

Пресненский суд вынес решение об освобождении от наказания фигурантов уголовного дела о похищении в 2004 году Авраама Руссо 31 октября 2019 года. Уголовное дело и уголовное преследование подсудимых по обвинению в совершении преступления по п. "а" и "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) было прекращено в соответствии с примечанием статьи 126 УК РФ (лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления). Марданову на время судебного процесса была избрана мера пресечения в виде залога, остальные находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Фигуранты дела вину в ходе суда и следствия не признали и просили их оправдать, в то время как гособвинение и потерпевший обжаловали решение суда первой инстанции.

По данным суда, бизнесмен Исмаилов в конце января 2004 года, действуя в сговоре, под обманным предлогом обеспечил приезд Руссо в московский ресторан "Прага", проводил его в свой кабинет, где избил вместе с другими мужчинами. Исмаилов потребовал от Руссо отменить концерты, отказаться от услуг продюсера Иосифа Пригожина и вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях. После этого обвиняемые насильно посадили Руссо в автомобиль и перевезли его в дом Исмаилова в Подмосковье, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования Исмаилова. Прокурор просил назначить Марданову и Дамирову 11 лет, а Гусакову - 10 лет колонии строго режима. Исмаилов ранее был заочно арестован по обвинению в организации двойного убийства.