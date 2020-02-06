СК России завел еще одно дело по факту артобстрела жителей Донбасса

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил еще одно уголовное дело по факту очередного обстрела украинскими военнослужащими населения Донбасса, в результате которого пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По факту очередного артиллерийского обстрела гражданских лиц на территории самопровозглашенной Луганской народной республики возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ")", - сказала Петренко.

По данным следствия, 30 января украинские военнослужащие по приказу вышестоящих должностных лиц Минобороны Украины произвели прицельный обстрел из гранатометов и минометов, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в поселках Голубовское и Донецкий города Кировска Луганской народной республики. В результате пострадали мужчина 1965 года рождения и женщина 1951 года рождения.