В Новгородской области три человека погибли при пожаре в частном доме

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 февраля. /ТАСС/. Тела троих погибших обнаружены в сгоревшем ночью в четверг частном доме в Шимском районе Новгородской области. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

"Пожар произошел в частном доме в Шимском районе в населенном пункте Теребутицы. Сообщение о возгорании поступило в 02:48 мск, к моменту прибытия пожарных дом горел по всей площади", - сообщил собеседник агентства.

Он также добавил, что пожар потушили в 07:25, его причины устанавливаются, на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Сотрудники следственного управления СК РФ по Новгородской области организовали доследственную проверку. По предварительным данным, в доме проживала пожилая женщина и два ее взрослых сына.