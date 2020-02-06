{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новгородской области три человека погибли при пожаре в частном доме

По предварительным данным, в доме жила пенсионерка и два ее взрослых сына

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 февраля. /ТАСС/. Тела троих погибших обнаружены в сгоревшем ночью в четверг частном доме в Шимском районе Новгородской области. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

"Пожар произошел в частном доме в Шимском районе в населенном пункте Теребутицы. Сообщение о возгорании поступило в 02:48 мск, к моменту прибытия пожарных дом горел по всей площади", - сообщил собеседник агентства.

Он также добавил, что пожар потушили в 07:25, его причины устанавливаются, на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Сотрудники следственного управления СК РФ по Новгородской области организовали доследственную проверку. По предварительным данным, в доме проживала пожилая женщина и два ее взрослых сына.

Теги
РоссияНовгородская область
Реклама на ТАСС
Пожар на свиноферме в Подмосковье локализован
Внутри ангара в момент возгорания находились 5 тыс. свиней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС