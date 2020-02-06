В генконсульстве РФ сообщили, что россияне не пострадали в аварии с поездом в Италии

РИМ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. По предварительным данным, россиян среди пострадавших пассажиров сошедшего с рельсов скоростного поезда на севере Италии нет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в генеральном консульстве РФ в Милане.

"По имеющейся у нас информации от итальянских правоохранительных органов, с которыми мы находимся в контакте, россиян среди пострадавших пассажиров поезда нет", - указали в диппредставительстве.

Собеседница агентства уточнила, что все пострадавшие получили несерьезные травмы.

Скоростной поезд "Фреччаросса", следовавший по маршруту Милан - Болонья, сошел в четверг утром с рельсов в провинции Лоди. В результате погибли два человека - машинист и сотрудник железных дорог. По данным газеты Corriere della Sera, пострадали 30 человек.