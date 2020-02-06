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В Москве здание Никулинского суда закидали бутылками с горючей смесью

На месте ЧП работают сотрудники полиции

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Неизвестные закидали бутылками с так называемым коктейлем Молотова здание Никулинского районного суда на юго-западе Москвы, в настоящий момент возгорание ликвидировано. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Злоумышленники рано утром в четверг бросили несколько бутылок с горючей смесью в здание Никулинского суда, в результате чего на первом этаже возник небольшой пожар, который быстро потушили. В настоящий момент на месте происшествия работает полиция", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе суда ТАСС подтвердили факт пожара, однако от комментариев отказались."Произошло возгорание на первом этаже. Возгорание было оперативно устранено. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов", - сказали в суде.

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