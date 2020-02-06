Полиция проводит проверку попытки поджога здания на Мичуринском проспекте в Москве

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Полицейские начали проверку после попытки неизвестного поджечь здание на Мичуринском проспекте на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание, расположенное на Мичуринском проспекте, в результате чего произошло возгорание в помещении. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Пострадавших в результате происшествия нет", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал о попытке поджога здания Никулинского районного суда на юго-западе Москвы. В пресс-службе Никулинского суда ТАСС подтвердили факт пожара в учреждении, но от прочих комментариев отказались. "Произошло возгорание на первом этаже. Возгорание было оперативно устранено. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов", - сказали в суде.