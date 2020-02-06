Следствие задержало соучастника убийства Япончика

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Следствие задержало и предъявило обвинение одному из соучастников убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик). Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следственным комитетом РФ при содействии Московского уголовного розыска ГУ МВД России по Москве в рамках расследования уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова задержан Муртаз Шадания. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия")", - сообщила Петренко.

Следствие просит суд арестовать Шадания. По данным СК, в 2009 году он в составе организованной группы убил так называемого вора в законе Иванькова. , занимавшего высшее положение в преступной иерархии. Шадания наблюдал за авторитетом и его образом жизни, чтобы выбрать место убийства, а также перевез в Москву оружие для убийства. Вечером 28 июля 2009 года в ресторане "Тайский слон" на Хорошевском шоссе фигурант с другими соучастниками вел наблюдение за территорией, обеспечивая безопасность участников банды при совершении убийства. Выходившего из ресторана Иванькова застрелили из снайперской винтовки Дегтярева из припаркованного автомобиля. Следствие продолжает устанавливать всех соучастников убийства.

Иваньков в июле 2004 года был депортирован в Россию из США, где отбыл за решеткой более девяти лет по обвинению в вымогательстве $3,5 млн у одной из американских компаний, фиктивном браке и незаконном въезде в страну. В России ему было предъявлено обвинение по делу об убийстве двух граждан Турции в одном из московских ресторанов в 1992 году. Однако 20 июля 2005 года Мосгорсуд на основании вердикта присяжных вынес ему оправдательный приговор и Иваньков был освобожден из-под стражи. В декабре 2005 года Верховный суд РФ подтвердил оправдательный приговор.