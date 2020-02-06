Из-за сильного снегопада в Ростовской области без света остались около 14 тыс. человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 февраля. /ТАСС/. Около 14 тыс. человек в Ростовской области в четверг остались без света в результате аварийного отключения электричества из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается в справке-докладе САЦ Минэнерго России.

"С 12:00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (очень сильный мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"). По состоянию на 12:00 отключено: ВЛ 6-10 кВ - 14; ТП - 134. Без электроснабжения остались бытовые потребители 33 населенных пунктов, около 13800 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к аварийно-восстановительным работам привлечены 14 бригад в составе 42 человек и 14 единиц специальной техники.