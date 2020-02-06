Прокурор просит 18 лет колонии для обвиняемого в убийстве полицейского в московском метро

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Гособвинитель попросил назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы 44-летнему Нурлану Муратову, ранее признанному присяжными виновным в убийстве полицейского на станции "Курская" Московского метрополитена. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где слушается дело обвиняемого.

"Считаю, что вина Муратова подтверждается видеозаписью с места преступления и показаниями свидетелей. Прошу признать его виновным в инкриминируемом деянии и назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал гособвинитель. Ранее коллегия присяжных заседателей вынесла Муратову обвинительный вердикт.

44-летний Нурлан Муратов обвиняется по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Поздно вечером 2 сентября 2018 года полицейский остановил его для проверки документов и отвел в комнату полиции на "Курской" для составления административного протокола. Муратов выхватил у сотрудника полиции пистолет и выстрелил ему в голову.

В ходе расследования были проведены судебные экспертизы, в том числе баллистические, дактилоскопические, молекулярно-генетические, физико-химические, выводы которых подтвердили причастность обвиняемого к преступлению.