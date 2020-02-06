{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокурор просит 18 лет колонии для обвиняемого в убийстве полицейского в московском метро

Ранее коллегия присяжных заседателей вынесла подсудимому обвинительный вердикт

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Гособвинитель попросил назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы 44-летнему Нурлану Муратову, ранее признанному присяжными виновным в убийстве полицейского на станции "Курская" Московского метрополитена. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где слушается дело обвиняемого.

На эту тему

"Считаю, что вина Муратова подтверждается видеозаписью с места преступления и показаниями свидетелей. Прошу признать его виновным в инкриминируемом деянии и назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал гособвинитель. Ранее коллегия присяжных заседателей вынесла Муратову обвинительный вердикт.

44-летний Нурлан Муратов обвиняется по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Поздно вечером 2 сентября 2018 года полицейский остановил его для проверки документов и отвел в комнату полиции на "Курской" для составления административного протокола. Муратов выхватил у сотрудника полиции пистолет и выстрелил ему в голову.

В ходе расследования были проведены судебные экспертизы, в том числе баллистические, дактилоскопические, молекулярно-генетические, физико-химические, выводы которых подтвердили причастность обвиняемого к преступлению.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Проходящий по делу о взятках замминистра сельского хозяйства Кубани госпитализирован
Причиной госпитализации стали проблемы с почками
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС