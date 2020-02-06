{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура обжаловала решение суда об отказе отстранять главу саратовского Минздрава

Наталья Мазина подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

САРАТОВ, 6 февраля. /ТАСС/. Прокуратура обжаловала решение суда, который отказал следствию в отстранении главы Минздрава Саратовской области от должности в связи с возбуждением в отношении нее дела о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили ТАСС в Волжском районном суде.

На эту тему

"Поступило представление от прокуратуры Саратовской области, где просят отменить постановление и удовлетворить ходатайство следствия о временном отстранении Мазиной", - сказала собеседница агентства.

17 января СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Натальи Мазиной, дело также возбуждено в отношении других сотрудников Министерства здравоохранения Саратовской области по той же статье.

По версии следствия, в 2018 году министерство заключило три госконтракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для медицинских учреждений области. На момент заключения контрактов и их приемки министр и другие должностные лица знали о несоответствии аппаратов условиям контракта, полагают следователи. После этого следствие вышло в суд с ходатайством об отстранении Мазиной от должности. 30 января суд вынес решение и не стал отстранять от должности Мазину.

Теги
РоссияСаратовская область
Реклама на ТАСС
Проходящий по делу о взятках замминистра сельского хозяйства Кубани госпитализирован
Причиной госпитализации стали проблемы с почками
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС