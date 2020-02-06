Прокуратура обжаловала решение суда об отказе отстранять главу саратовского Минздрава

САРАТОВ, 6 февраля. /ТАСС/. Прокуратура обжаловала решение суда, который отказал следствию в отстранении главы Минздрава Саратовской области от должности в связи с возбуждением в отношении нее дела о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили ТАСС в Волжском районном суде.

"Поступило представление от прокуратуры Саратовской области, где просят отменить постановление и удовлетворить ходатайство следствия о временном отстранении Мазиной", - сказала собеседница агентства.

17 января СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Натальи Мазиной, дело также возбуждено в отношении других сотрудников Министерства здравоохранения Саратовской области по той же статье.

По версии следствия, в 2018 году министерство заключило три госконтракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для медицинских учреждений области. На момент заключения контрактов и их приемки министр и другие должностные лица знали о несоответствии аппаратов условиям контракта, полагают следователи. После этого следствие вышло в суд с ходатайством об отстранении Мазиной от должности. 30 января суд вынес решение и не стал отстранять от должности Мазину.