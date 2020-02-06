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В Москве задержан следователь СК по особо важным делам за взятку в 4,3 млн рублей

Следственный комитет ходатайствует об аресте обвиняемого
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу Москвы задержан по обвинению в получении взятки в 4,3 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка СК.

"4 февраля следователь получил от лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов, взятку в размере 4,3 млн рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за непривлечение к уголовной ответственности его родственника по иным эпизодам преступной деятельности в рамках уголовного дела, находящегося в производстве должностного лица", - сообщили в ГСУ.

"В рамках взаимодействия ГСУ СК России по городу Москве и УФСБ по городу Москве и Московской области фигурант был задержан".

СК ходатайствует об аресте следователя. Как сообщили в ГСУ, ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). "В отношении руководства следственного управления по Северо-Восточному административному округу будут приняты самые жесткие меры дисциплинарного характера", - отметили в главке. Факт получения взятки был выявлен совместно с сотрудниками УФСБ в ходе работы по пресечению коррупционных проявлений.

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