Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Приморского края

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Обвиняемым в государственной измене оказался пенсионер из Приморского края Виктор Королев. В его отношении в четверг в Лефортовском суде Москвы будет рассматриваться ходатайство о продлении ареста.

"Зарегистрирован во Владивостоке, 1950 года рождения. На момент задержания не работал", - рассказал обвиняемый в ходе заседания суда. Ранее он был арестован судом в Приморском крае. Материалы дела в суде не разглашаются, так как они имеют гриф "секретно".

Как сообщалось накануне, Королеву вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Госизмена"), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.