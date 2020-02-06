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Источник: определен заказчик разбойного нападения на бизнесмена с участием сотрудников ФСБ

Как сообщается, им оказался предприниматель Борис Караматов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Следователи ФСБ установили, что заказчиком разбойного нападения на коммерсанта, совершенного в прошлом году с участием сотрудников ФСБ, является предприниматель Борис Караматов, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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"Следствие установило, что заказчиком разбойного нападения был бизнесмен Борис Караматов. ФСБ выделила уголовное дело в отдельное производство в отношении него и еще двоих фигурантов Николая Стефу и Артура Дзуцева. Все трое объявлены в розыск", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, Караматов присвоил себе 60 млн рублей из 136 млн рублей похищенных сотрудниками ФСБ у коммерсанта, а остальные деньги остались у правоохранителей и других, гражданских участников нападения. Капитан спецподразделения "Альфа" ФСБ Роман Оболенский получил 4 млн рублей, майор ФСБ Александр Карелин - 2 млн рублей, старший инструктор спецподразделения "Альфа" Хетаг Маргиев - 6,5 млн рублей, сотрудник управления "К" старший лейтенант Артур Власов - 19,5 млн рублей.

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