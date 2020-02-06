СК завел дело из-за поджога Никулинского суда Москвы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога здания Никулинского суда Москвы бутылками с зажигательной смесью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Москве.

"По факту поджога районного суда на западе столицы возбуждено уголовное дело. Проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, совершившего преступление", - сообщили в ГСУ.

В ночь на 6 февраля неизвестный бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание суда и поджег кабинет на первом этаже. Никто не пострадал, возгорание было оперативно потушено. Здание не получило существенных повреждений, документы не пострадали.