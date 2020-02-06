В Оренбурге в отношении пользователя соцсети возбудили дело за призывы к экстремизму

ОРЕНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Правоохранители Оренбургской области возбудили уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой УФСБ России по Оренбургской области.

"Житель п. Новоорск 1962 г. р. на своей личной странице в социальной сети "ВКонтакте" публиковал посты, в которых призывал к убийству людей определенных национальностей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет)", - сказано в сообщении.

Записи на странице пользователя социальной сети правоохранители проанализировали за период с июня 2018 года по сентябрь 2019-го. В них он обращался к неопределенному кругу лиц с призывами к насильственным и дискриминационным действиям в отношении евреев. "Факт призыва к насилию, национальной ненависти и вражды подтвердили результаты лингвистического исследования", - уточняется в сообщении.