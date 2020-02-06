Проходящий по делу о взятках замминистра сельского хозяйства Кубани госпитализирован

КРАСНОДАР, 6 февраля. /ТАСС/. Проходящий фигурантом уголовного дела по трем эпизодам получения взятки заместитель министра сельского хозяйства Краснодарского края Ким Тертица госпитализирован из-за проблем с почками. Об этом сообщила ТАСС его адвокат Гаянэ Арутюнян.

В январе следственные органы на Кубани выявили третий эпизод получения взятки в ходе расследования уголовного дела в отношении заместителя министра сельского хозяйства региона Кима Тертицы и его подчиненного. На время следствия Тертица был взят под стражу и находился в СИЗО, срок его содержания под стражей должен истечь 17 марта.

"Госпитализирован в больницу в Тлюстенхабле в связи с проблемами с почками", - сказала Арутюнян, уточнив, что Тертица на данный момент от должности не отстранен, вину в инкриминируемых деяниях не признает.