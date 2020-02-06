Жителя Амурской области заподозрили в даче взятки сотруднику ФСБ

ТАСС, 6 февраля. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины в Амурской области, его подозревают в даче взятки в размере 1 млн рублей сотруднику органов безопасности. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Амурской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу в крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 6 февраля 2020 года подозреваемый дал взятку в размере 1 млн рублей сотруднику УФСБ России по Амурской области за то, чтобы он завершил оперативно-разыскные мероприятия по документированию его противоправной деятельности как руководителя строительной организации. Сотрудник органов безопасности заранее сообщил руководству УФСБ России по Амурской области о склонении его к взятке, в результате подозреваемого задержали на месте преступления.