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Дело об изнасиловании в отделе полиции в Уфе

Изнасилованная коллегами дознавательница из Уфы попросила ужесточить приговор

Потерпевшая также потребовала лишить осужденных специальных званий

УФА, 6 февраля. /ТАСС/. Потерпевшая по делу об изнасиловании тремя экс-полицейскими из Уфы подала жалобу на судебный приговор, согласно которому обвиняемые получили от 6 до 7 лет лишения свободы. Она просит ужесточить наказание и лишить их специальных званий, сообщается на сайте Кировского суда города.

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Кировский районный суд Уфы 26 декабря 2019 года приговорил обвиняемых в изнасиловании экс-полицейских Салавата Галиева, Эдуарда Матвеева к 7 годам лишения свободы, Павла Яромчука - к 6, постановив взыскать с них 3 млн рублей в пользу потерпевшей.

"Потерпевшей и ее адвокатом была подана апелляционная жалоба, в которой они указывают, что полностью согласны с юридической квалификацией действий осужденных, но просят отменить приговор из-за чрезмерно мягкого наказания, вынести новый обвинительный приговор с более суровым наказанием, с назначением дополнительного наказания в виде лишения специального звания", - говорится в сообщении.

Прокуратура обжаловала приговор в начале января, также потребовав ужесточить наказание и лишить осужденных специальных званий. "Самими осужденными и их девятью адвокатами поданы апелляционные жалобы, в которых они просят отменить приговор Кировского районного суда Уфы, вынести оправдательный приговор ввиду отсутствия события преступления и отказать в исковых требованиях потерпевшей", - добавили в суде. Приговор не вступил в законную силу, стороны знакомятся с материалами уголовного дела и протоколами судебных заседаний.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года полицейские напали на 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. Фигуранты дела были уволены из органов внутренних дел. Потерпевшую также уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

Полицейские были арестованы 6 ноября 2018 года. В апреле 2019 года Яромчук по решению суда был переведен под домашний арест, аналогичная мера пресечения в мае была избрана двум другим фигурантам дела. Суд рассматривал дело с июля 2019 года, осужденные не признали вину. До вступления приговора в силу экс-полицейские остаются под домашним арестом.

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РоссияБашкортостанДело об изнасиловании в отделе полиции в Уфе
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