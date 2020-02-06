Задержана преступная группа, незаконно перевозившая иностранцев через границу под Псковом

ПСКОВ, 6 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителей Псковской и Ленинградской областей, которые организовали преступную группировку, помогавшую иностранцам незаконно пересекать государственную границу. Злоумышленников задержали, для работы они использовали секретные данные, которые относятся к госстайне, сообщил на пресс-конференции журналистам прокурор Псковской области Сергей Белов.

Белов сообщил, что границу пересекали незаконно в районе Псковской области, возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества, злоумышленников арестовали.

Он добавил, что злоумышленники разными способами получали секретную информацию от пограничников. "Было несколько уголовных дел, которые были связаны с коррупцией. Там предпринимались попытки подкупа должностных лиц в погрануправлении (Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области) для того, чтобы получить соответствующие документы с грифом "секретно" о защите государственной границы. Уголовные дела рассматривались в закрытом режиме", - резюмировал прокурор.