{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Воронеже перевернулся автозак с заключенными

В результате инцидента пострадал один человек

ТАСС, 6 февраля. Автомобиль, перевозивший заключенных, столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet Cruze на улице Кольцовской в Воронеже. В автозаке находились восемь человек, один из них пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.

"Автозак с четырьмя сотрудниками полиции, тремя заключенными и водителем столкнулся с Chevrolet Cruze и перевернулся в Воронеже на улице Кольцовской, 17. По предварительным данным, пострадал один из заключенных", - сказали в ведомстве.

Во втором автомобиле, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции и ГИБДД.

Теги
РоссияВоронежская область
Реклама на ТАСС
Адвокат: арестованный за госизмену Королев изобличал иностранных разведчиков в РФ
Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Виктору Королеву до 10 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС