В Воронеже перевернулся автозак с заключенными

ТАСС, 6 февраля. Автомобиль, перевозивший заключенных, столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet Cruze на улице Кольцовской в Воронеже. В автозаке находились восемь человек, один из них пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.

"Автозак с четырьмя сотрудниками полиции, тремя заключенными и водителем столкнулся с Chevrolet Cruze и перевернулся в Воронеже на улице Кольцовской, 17. По предварительным данным, пострадал один из заключенных", - сказали в ведомстве.

Во втором автомобиле, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции и ГИБДД.