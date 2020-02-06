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В Подмосковье сын 14 раз выстрелил в голову отцу-пенсионеру из травматического пистолета

Пострадавшего экстренно госпитализировали и прооперировали
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Мужчина задержан за покушение на убийство своего отца-пенсионера в Ногинске. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Обвиняемый приехал к отцу в квартиру. В дверном проходе в отца, открывшего дверь, выстрелили не менее 14 раз из травматического пистолета в область головы. Пенсионер был экстренно госпитализирован и прооперирован, его сын в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан", - сообщила Врадий.

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство, из его машины изъят травматический пистолет. На допросе он признал вину, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

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