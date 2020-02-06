В Москве задержан подозреваемый в поджоге Никулинского суда

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали подозреваемого в поджоге Никулинского суда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В территориальный отдел полиции поступило сообщение о возгорании здания Никулинского районного суда Москвы. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве задержали подозреваемого в одном из домов на Ленинском проспекте", - сообщили в главке.

Ранее в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Москве сообщили ТАСС, что по факту поджога суда возбуждено уголовное дело. В ночь на 6 февраля неизвестный бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание суда и поджег кабинет на первом этаже. Никто не пострадал, возгорание было оперативно потушено. Здание не получило существенных повреждений, документы не пострадали.