Адвокат: арестованный за госизмену Королев изобличал иностранных разведчиков в РФ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Обвиняемый в государственной измене 69-летний житель Владивостока Виктор Королев на протяжении 15 лет выполнял государственные задания по изобличению представителей других разведок в России и на территории других стран. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Артур Катанский.

"Могу сказать только, что свою вину он не признает. Он на протяжении 15 лет выполнял государственные задания по изобличению представителей других разведок в нашей стране и на территории других стран", - сказал защитник.

В четверг Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Королеву до 10 апреля.

В суде накануне сообщили, что Королеву вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Госизмена"), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.