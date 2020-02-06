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Адвокат: арестованный за госизмену Королев изобличал иностранных разведчиков в РФ

Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Виктору Королеву до 10 апреля

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Обвиняемый в государственной измене 69-летний житель Владивостока Виктор Королев на протяжении 15 лет выполнял государственные задания по изобличению представителей других разведок в России и на территории других стран. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Артур Катанский.

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"Могу сказать только, что свою вину он не признает. Он на протяжении 15 лет выполнял государственные задания по изобличению представителей других разведок в нашей стране и на территории других стран", - сказал защитник.

В четверг Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Королеву до 10 апреля.

В суде накануне сообщили, что Королеву вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Госизмена"), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

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Россия
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