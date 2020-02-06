Прокуратура вскрыла попытку спецслужб Эстонии завербовать жителя Псковской области

ПСКОВ, 6 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов вскрыли попытку спецслужб Эстонской Республики завербовать жителя Псковской области, чтобы через него получать информацию об охране государственной границы России. Гражданин РФ был задержан на территории Эстонии, с него была взята подписка о невыезде, однако он сбежал в Псков через территорию Белоруссии, об этом в четверг на пресс-конференции заявил прокурор Псковской области Сергей Белов.

"Наши соседи, прибалтийские государства, ведут недружественную политику по отношению к нам. Я бы сказал, что ее можно определить как враждебную. Они очень четко мониторят, что происходит на нашей территории, порой пытаются вербовать жителей нашей области. Приведу конкретный пример, один житель нашей области, который занимался контрабандой, попал в поле зрения их спецслужб, они его "вели" определенным образом. От него они хотели получить информацию о нашей границе, об охране границы, материалы этого дела были положены в основу наших контрмер", - рассказал Белов.

По его словам, задержание гражданина РФ произошло на территории Эстонии при прохождении им границы. "Точно зная, что у него автомобиль с перебитыми номерами, начали проводить проверку. Он решил им дать денег, чтобы они его выпустили, передать им €100, они его взяли на этой сумме. Изъяли три телефона, ноутбук и сняли с них информацию, оказалось, что у него находится информация в виде детской порнографии и на этом стали его вербовать, избрали ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Он перехитрил их и через Белоруссию вернулся в Псковскую область, пришел в соответствующие органы и рассказал о событиях, которые с ним происходили", - уточнил Белов.

В связи с подобными случаями вербовки, уточнил Белов, прокуратура Псковской области принимает "ряд контрмер". "Одна из контрмер, которую проводим, - иностранцы не имеют права иметь в собственности земельные участки или недвижимость в районе границы. Мы, обращаясь в суд, сейчас иностранцев, которые имеют земельные участки (более ста таких лиц), лишили собственности этих земельных участков. Кому-то эти меры покажутся жесткими, но мы их применяем", - резюмировал прокурор Псковской области.