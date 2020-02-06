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Двое детей пострадали при пожаре в квартире дома в Подмосковье

Среди пострадавших также их мать

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Женщина и двое детей пострадали при пожаре в квартире жилого пятиэтажного дома в поселке Луговой Дмитровского района Подмосковья. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"В 15:20 мск пожар начался в квартире на третьем этаже пятиэтажного панельного дома. Площадь возгорания составила 40 кв. м. Пожарные спасли из квартиры на четвертом этаже женщину и двух ее детей двух и трех лет. Они с отравлением продуктами горения переданы медикам", - сказал собеседник агентства.

Сейчас открытое горение ликвидировано. Причины возгорания устанавливаются.

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