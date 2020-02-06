Дочь арестованного в Оренбурге священника обвинили в похищении человека

ОРЕНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Следствие переквалифицировало одну из статей, по которой подозревают Елену Стремскую - дочь священника Николая Стремского, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних, с незаконного лишения свободы на похищение человека. Об этом ТАСС сообщила в четверг адвокат Стремской Татьяна Елисеева.

"Одну статью переквалифицировали с удержания несовершеннолетних детей на похищение человека", - сказала она.

По словам адвоката, это было сделано намеренно перед очередным заседанием суда о продлении меры пресечения, чтобы добиться удовлетворения ходатайства о продлении ареста. Следователь настаивал на содержании Стремской под стражей до 12 мая, но суд, по словам защитника, постановил арестовать обвиняемую до 12 апреля.

Стремскую и ее мужа Виктора Щербакова обвиняют в незаконном лишении свободы несовершеннолетних. Они были задержаны 23 сентября - в один день с настоятелем обители милосердия в Саракташе Оренбургской области отцом Николаем. По словам других совершеннолетних воспитанников многодетного священника, супруги помогали следить за младшими братьями и сестрами, в качестве наказания за попытки сбежать могли закрыть их в доме.

Николая Стремского заключили под стражу до 12 февраля 2020 года. Он обвиняется по трем статьям УК РФ ("Изнасилование несовершеннолетней", "Развратные действия в отношении двух или более несовершеннолетних" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию детей"). Потерпевшими признаны семь несовершеннолетних, находящихся под опекой или удочеренных им.

По данным следствия, с января по август 2018 года священник в поселке Саракташ неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также изнасиловал одну из них. После предъявления обвинения и ареста его освободили от обязанностей опекуна. По данным Министерства образования Оренбургской области, всего им с 1994 года было усыновлено 33 ребенка, еще 40 детей находились под опекой Стремского.