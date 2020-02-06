Путин уволил главу МВД по Коми, обвиняемого в получении взятки

"Освободить от занимаемой должности генерал-майора полиции Половникова Виктора Николаевича, министра внутренних дел по Республике Коми", - говорится в указе президента, размещенном в четверг на портале правовой информации.

Половников был задержан 16 января, ему было предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), он арестован до 17 февраля. По данным следствия, бывшему министру вменяется получение не менее 12,5 млн рублей взятки из общей предполагаемой суммы взятки в 25 млн рублей. Следствие считает, что Половников получил деньги лично в июле 2017 года в Сыктывкаре от совладельца сыктывкарской компании "Деловой альянс" Сергея Ситникова при посредничестве его адвоката Маргариты Мартиросян и знакомого Половникова Фаяза Шабаева.

По предварительным данным следствия, взятка предназначалась за помощь Ситникову, который на тот момент находился под стражей по обвинению в мошенничестве. Уголовные дела всех фигурантов объединены в одно производство. Половников вину не признал, заявив, что его оговорили.

Половников возглавлял МВД по Республике Коми с мая 2015 года, до этого с ноября 2011 года занимал должность заместителя начальника Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу.