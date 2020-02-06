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Почти 10 тыс. жителей Архангельска остались без воды из-за аварии

Водоснабжение планируется восстановить к утру 7 февраля

АРХАНГЕЛЬСК, 6 февраля. /ТАСС/. Водоснабжение отключено в 13 многоквартирных домах Архангельска из-за аварии на трубопроводе, без воды остались почти 10 тыс. человек. Как сообщается в четверг на сайте администрации Архангельска, аварийные работы продлятся до 8:00 7 февраля.

"В результате повреждения, которое возникло на магистрали Д-400 по пр. Московскому от дома №39 до №55, без водоснабжения остались 9711 человек, среди них 3183 ребенка", - говорится в сообщении.

По данным администрации, к домам, которые остались без водоснабжения, будет организован подвоз воды.

Теги
РоссияАрхангельская область
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