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Силовики задержали министра транспорта Карелии

По данным источника в правоохранительных органах, Алексей Кайдалов подозревается в получении взятки
Министр транспорта республики Карелия Алексей Кайдалов Игорь Подгорный/ТАСС
Описание
Министр транспорта республики Карелия Алексей Кайдалов
© Игорь Подгорный/ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 февраля. /ТАСС/. Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов задержан по подозрению во взятке. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Да, задержали. По моей информации, по подозрению на взятку", - сказал собеседник агентства.

Кайдалов был назначен министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии в 2018 году. До этого он занимал должность заместителя губернатора Ненецкого автономного округа. При его назначении в региональном правительстве ТАСС сообщали, что на пост был взят человек с большим опытом работы для того, чтобы навести порядок в дорожной сфере - по состоянию на 2017 год доля региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляла 70% от их общей протяженности.

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