Силовики задержали министра транспорта Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 февраля. /ТАСС/. Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов задержан по подозрению во взятке. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Да, задержали. По моей информации, по подозрению на взятку", - сказал собеседник агентства.

Кайдалов был назначен министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии в 2018 году. До этого он занимал должность заместителя губернатора Ненецкого автономного округа. При его назначении в региональном правительстве ТАСС сообщали, что на пост был взят человек с большим опытом работы для того, чтобы навести порядок в дорожной сфере - по состоянию на 2017 год доля региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляла 70% от их общей протяженности.