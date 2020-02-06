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Хабаровский суд заочно арестовал бизнесмена Кана по делу об убийстве 10-летней давности

В ближайшее время его объявят в международный розыск

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Хабаровский краевой суд заочно арестовал сахалинского бизнесмена Олега Кана, обвиняемого в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке в октябре 2010 года. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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Ранее следствие ходатайствовало об избрании в отношении Кана меры пресечения в виде заключения под стражу заочно перед районным судом, но он в удовлетворении ходатайства отказал. "Хабаровским краевым судом приведенные следствием доводы признаны обоснованными, решение суда первой инстанции отменено. Кан арестован заочно, в ближайшее время он будет объявлен в международный розыск", - уточнили в СК.

Кан организовал нелегальный бизнес по незаконному вылову в Охотском море камчатского краба и реализации его в Республику Корея и Японию. Убитый предприниматель Пхиденко также работал в этой сфере. Выполнявший роль пособника в убийстве Дмитрий Поляков осужден в 2011 году. "В ходе расследования уголовного дела установлено, что организатором убийства являлся сахалинский предприниматель Олег Кан. В декабре 2019 года в отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он объявлен в федеральный розыск", - сообщили в СК.

Теги
РоссияХабаровский край
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