В Москве задержали медиков по подозрению в хищении онкопрепаратов на 100 млн рублей

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве медиков, которые подозреваются в хищениях и сбыте медикаментов, предназначенных для лечения онкологических больных. Как сообщила в четверг ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, материальный ущерб от их деятельности может превышать 100 млн рублей.

"Оперативниками установлено, что руководитель отделения онкологического диспансера и двое врачей, фальсифицируя отчетную документацию, похищали из клиник лекарственные препараты и реализовывали их через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в другие регионы, - сказала она. - По предварительной информации, материальный ущерб от противоправной деятельности может превышать 100 млн рублей".

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Как отметила Волк, правоохранители провели более десяти обысков в больницах, в местах реализации лекарственных средств и по адресам проживания подозреваемых. "Обнаружено и изъято около 3,5 тыс. упаковок медикаментов. В настоящее время четверо фигурантов задержаны", - уточнила представитель МВД.