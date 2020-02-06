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Зеленский заявил, что не может вмешиваться в следственные действия на телеканале "1+1"

Президент Украины уточнил, что следственные действия СБУ идут из-за того, что на режимном объекте, кабинете премьер-министра, была осуществлена запись

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может вмешиваться в проведение следственных действий в киевском офисе телеканала "1+1" украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Такое заявление президент сделал в четверг во время общения с журналистами в Львовской области.

"Мне очень жаль, но я не могу вмешиваться в их [Службы безопасности Украины] следственные действия - это уже перебор", - цитирует Зеленского агентство УНИАН.

Президент уточнил, что располагает следующей информацией: "идут следственные действия СБУ из-за того, что в режимном объекте - это кабинет премьер-министра Украины - была осуществлена запись".

Зеленский пояснил, что это очень "серьезная история", так как полученные записи были "кому-то переданы или проданы", после чего "были обнародованы цитаты". Президент также добавил, что, согласно имеющейся у него информации, обыски в редакции программы "Гроши" телеканала "1+1" проходят в связи с тем, что "именно с их техники записи были загружены в интернет". "Ищут, кто писал, кто заказал и кто это в интернет выбросил. Я так понимаю, что нашли, кто это в интернет выбросил", - заключил он.

Обыски на "1+1"

Сотрудники Службы безопасности Украины 5 февраля провели обыск в помещениях телеканала "1+1". Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что это связано с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука, запись которой появилась в интернете 15 января. На ней человек с голосом, похожим на голос Гончарука, называл себя "полным профаном в экономике" и утверждал, что у президента Владимира Зеленского "примитивное понимание" экономических и финансовых процессов. После скандала, который вызвала публикация этой записи, СБУ открыла уголовное дело.

Со своей стороны СБУ сообщила, что обыски организованы в рамках дела о получении аудиозаписей незаконным способом. Спецслужба подчеркнула, что ее сотрудники действовали на основании решения суда и речь не идет о вмешательстве в работу телеканала "1+1". Глава Верховной рады комитета по вопросам свободы слова, депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич созвал в четверг экстренное заседание комитета, посвященное обыскам в редакции и в домах журналистов телеканала. На заседание приглашены представители СБУ и "1+1".

Обеспокоенность в связи с прошедшими обысками уже выразил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Он также призвал власти провести прозрачное расследование. Осудила обыски и международная организация "Репортеры без границ" (RSF).

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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