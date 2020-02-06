Три человека погибли и один пострадал в ДТП с эвакуатором в Нижегородской области

ТАСС, 6 февраля. Легковой автомобиль и эвакуатор столкнулись вечером в четверг на трассе М-7 в городе Дзержинске Нижегородской области. В результате ДТП погибли три человека, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло около 20:20 мск на 389-м км на федеральной автодороге М-7 Москва - Уфа на территории городского округа Дзержинска.

"Произошло столкновение легкового автомобиля и эвакуатора. В результате ДТП пострадали четыре человека, из них погибли трое - водитель и пассажиры легкового автомобиля. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи Дзержинска", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве ответили, что среди пострадавших нет детей. Личности погибших устанавливаются.