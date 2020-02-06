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Суд в Москве продлил на три месяца арест обвиняемого в терроризме генерала СК Музраева

Арест еще одного фигуранта дела - Владимира Зубкова - продлен до той же даты

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы еще на три месяца продлил срок ареста экс-главе управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаилу Музраеву, задержанному ранее вместе с местным бизнесменом по делу о поджоге дома главы области Андрея Бочарова, сообщили ТАСС в суде в четверг.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста обвиняемому Музраеву на три месяца, то есть до 10 мая 2020 года", - сказала собеседница агентства. Арест другого фигуранта дела - волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова - продлен райсудом до той же даты.

Ранее сообщалось, что для проведения с следственных действий в Москву в рамках дела в отношении генерала были этапированы Дмитрий Ушаков и Виталий Семисотнов.

Генералу предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ. Источник в силовых структурах ранее сообщал ТАСС, что во время обыска в рабочем кабинете генерала оперативники обнаружили три пачки патронов к винтовке "Маузер", экспертиза признала найденные на подоконнике его кабинета патроны пригодными для стрельбы.

11 июня прошлого года Лефортовский суд по ходатайству ФСБ отправил Музраева и Зубкова в СИЗО. Вину Музраев категорически отрицает, а его защита считает, что объективных доказательств его вины в деле нет, и квалифицирует инкриминируемые ему действия "как обычное хулиганство". Музраев называет обвинение "фантазией следователей". Зубков также не признает вину в совершении террористического акта.

Ночью 16 ноября 2016 года в Волгограде неизвестные проникли на территорию частного домовладения, находившегося в пользовании губернатора и членов его семьи, и попытались поджечь стену дома. По данному факту следователями СК в Волгоградской области были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога) и ч. 3 ст. 30 и ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности) УК РФ. Были установлены лица, причастные к преступлению: пять участников организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, который после задержания дал показания на бизнесмена и генерала.

Теги
РоссияБочаров, Андрей Иванович
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