В Грузии задержали мужчину, обвиняемого в убийстве россиянина в монастыре

ТБИЛИСИ, 6 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали 51-летнего мужчину, обвиняемого в умышленном убийстве гражданина России в монастыре Гвтаеба Гардабанского района. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следствием установлено, что задержанный 5 февраля текущего года в одной из келий на территории монастыря Гвтаеба Гардабанского муниципалитета около села Марткопи ударил топором в область шеи гражданина России И. Д. 1958 года рождения, в результате чего тот скончался", - сказано в сообщении.

По данным МВД, после инцидента обвиняемый сбежал. Его личность удалось установить сразу же. Сотрудники полиции также выяснили, что задержанный ранее уже был судим за убийство.

Против обвиняемого уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство" УК Грузии, что карается лишением свободы на срок от семи до 15 лет.