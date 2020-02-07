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В Грозном неизвестные напали на журналистку "Новой газеты" Милашину и адвоката Дубровину

Источник в правоохранительных органах сообщил, что женщин избили у гостиницы "Континент"

ГРОЗНЫЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Полиция выясняет обстоятельства нападения на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину в Грозном. Об этом ТАСС сообщила член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

"Они официально обратились в дежурную часть города Грозного, следственно-оперативная группа выехала на место для выяснения обстоятельств произошедшего. Ко мне они не обращались, но я готова оказать поддержку при необходимости. Будем следить за ситуацией", - отметила Саратова.

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.

Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что обе женщины были избиты. Комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

В новость внесены изменения (01:21 мск) - добавлены подробности и комментарий члена совета по правам человека при главе Чечни Хеды Саратовой.

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РоссияЧечня
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